Neptune fabrikant en leverancier van slaapcomfort op boten en scheepsstoffering toont nieuwe fabriekshal en houdt ‘Open Huis’ op 31 januari 2020

PERSBERICHT

Zwaagdijk-Oost (Noord-Holland) – Op vrijdag 31 januari houdt Neptune ‘open huis’ in het bedrijfspand te Zwaagdijk-Oost. Het team van Neptune nodigt geïnteresseerden uit om op bezoek te komen. Men kan dan een kijkje nemen achter de schermen in de productiefaciliteit, om te zien hoe en waar de kwaliteitsproducten van Neptune worden geproduceerd.

Een van de hoofdredenen van het open huis is de ingebruikname van de nieuwe bedrijfshal waaraan de afgelopen maanden hard gewerkt is. De nieuwe bedrijfshal is vanaf januari volledig in gebruik genomen. De aanbouw behelst een nieuwe hal van 550M2 voor opslag van ruwe grondstoffen en gereed product en 300m2 magazijn ruimte voor de voorraad van o.a. matras tijken, katoen voor hoeslakens, molton en meer.

Ook is intern het atelier meer dan verdubbeld, de snijmachines zijn gecentreerd en er zijn ruimere werkplekken gecreëerd zodat er efficiënter kan worden gewerkt. Hiermee is Neptune gereed voor de toekomst en kan het bedrijf in logistieke en productietechnische zin groeien en efficiënter werken.

Het team van Neptune verheugt zich om bezoekers te ontvangen en onder het genot van een hapje en een drankje rond te leiden.

Meer informatie www.neptune.nl