Nieuw adres in Schoorl voor Van Baars Expert Pleziervaartuigen

PERSBERICHT

Schoorl – Van Baars Expert Pleziervaartuigen gaat binnen Schoorl verhuizen. Per 3 februari wordt het nieuwe adres Laanweg 35

1871 BK in Schoorl. Telefoonnummers blijven ongewijzigd.

Boj van Baars is registerexpert en daarbij gecertificeerd EMCI yacht Surveyor en heeft meer dan 20 jaar ervaring in de watersport en de scheepvaart. Van Baars is bovendien ‘YDSA registered yacht surveyor’, ‘Nivre registered expert’, en

‘Hiswa Qualified Yacht surveyor’.

Danzij deze ruime ervaring en diverse nautische opleidingen gekoppeld aan absolute onafhankelijkheid kan Van Baars Expert Pleziervaartuigen u een objectieve inspectie of taxatie aanbieden van uw huidig of toekomstig plezierjacht.

CE-markering

Van Baars Expert Pleziervaartuigen kan u ook helpen met het gehele traject CE markering. Met name het post Construction traject. Dit is het traject dat moet worden doorlopen wanneer een pleziervaartuig van buiten Europa, binnen Europa op de markt wordt geplaatst.

Na verbouwing van het kantoor bent u welkom om een kijkje te komen nemen op onze nieuwe locatie Laanweg 35 1871BK in Schoorl.

Meer informatie www.expertpleziervaart.nl