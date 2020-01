26ste en nieuwste druk ANWB Kleinvaarbewijs boek l en ll bij Avamarine

PERSBERICHT

Makkum – Het populairste Vaarbewijsboek van Nederland verschijnt weer in een nieuwe editie, reeds de 26e druk. Het boek is geheel bijgewerkt volgens de laatste exameneisen en biedt een degelijk voorbereiding op alle examenstof, gecombineerd met praktijkvoorbeelden, samenvattingen en oefenvragen. Allemaal helder beschreven en met duidelijke illustraties een veelal toegepast door vele nautische opleiders.

De wetgeving voor het varen wordt voortdurend aangepast en dat geldt ook voor de vragen voor de schriftelijke examens voor het Klein Vaarbewijs 1 en 2, dat sinds 1992 verplicht is voor schippers van schepen die sneller kunnen varen dan 20 km per uur of langer zijn dan 15 meter. Daarom zijn in deze herdruk de laatste bekende wijzigingen van de verschillende reglementen en wetten verwerkt. Het voordeel van dit goed geïllustreerde en gestadig verbeterde boek blijft vooral de vele per hoofdstuk achterin bijgevoegde vragen met antwoorden, die gelijksoortig zijn aan de te verwachten examenvragen, alsmede een aantal oefenexamens. Het boek bevat een losse, in vieren gevouwen hydrografische oefenkaart. Met illustraties in kleur en register. Er is ook een editie verkrijgbaar met een cd-rom met meer dan 2.500 oefenvragen.

EAN: 9789064107023

Bladzijden: 356

Prijs: € 20.99 incl BTW

Meer informatie www.avamarine.nl