Utrechtse roeiers steeds meer in de knel nu gemeente niets ziet in roeiwater in polder Rijnenburg en ander roeiwater afsluit

UTRECHT – De geplande komst van windmolens en zonnevelden in de Utrechtse polders Rijnenburg en Reijerscop maakt de aanleg van roeiwater in het natuurgebied onmogelijk. Er is geen geld voor, blijkt volgens de gemeente uit een haalbaarheidsonderzoek. Utrechtse roeiverenigingen, zoals Orca, klagen al jaren over een gebrek aan water. Ze zijn zwaar teleurgesteld over het besluit van de gemeente.

Volgens de gemeente zou de aanleg van roeiwater in een tijdelijk energielandschap in Rijnenburg gepaard gaan met hoge grondkosten (5,9 tot 13,9 mln.), aanlegkosten (22,4 mln.) en kosten voor de aanleg van infrastructuur (10,8 mln.). De beheer- en onderhoudskosten worden geraamd op circa 240.000 euro per jaar. Dit zou gedekt kunnen worden uit de exploitatie-opbrengsten van verhuur en beperkte commerciƫle voorzieningen. Maar volgens de gemente is er geen zicht op financiering door lokale stakeholders of mede-investeerders hebben. Daarom is het plan nu afgeschoten. (RTVUtrecht, www.orcaroeien.nl)