Rechter besluit dat gebroeders Jetten hun waarschuwing voor ‘nep Jetten-jachten’ moeten rectificeren

Sneek – Begin november waarschuwden de gebroeders Jetten uit Sneek voor illegaal nagemaakte jachten. De rechter legt hen een rectificatie op.

Sander en Marcel Jetten menen dat de in Monaco gevestigde zakenman Jack Wijnants, eigenaar van het Maltese maritieme bedrijf MSAR, geen jachten onder de merknaam Jetten op de markt mag brengen. Toen ze hoorden dat er op de International Boatshow Fort Lauderdale een luxe motorjacht onder de naam Jetten Yachts Beach 55 IPS was gelanceerd, trokken de jachtonwerpers uit Sneek aan de bel. Wijnants voelt zich door hun persbericht ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld. Kortgedingrechter Wanner Los is het daar mee eens. (Leeuwarder Courant)