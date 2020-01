Vrijspraak voor hoofdverdachte havenbrand in Limburgse Herten in 2014

Roermond – De rechtbank in Roermond heeft donderdag de 32-jarige Wim R. uit Maastricht vrijgesproken. Hij werd aanvankelijk verdacht van het in brand steken van een boot in de haven van Herten.

Op 6 december 2014 gingen uiteindelijk vier boten op de jachtwerf in vlammen op. De brand in de jachtwerf in Herten ging vooraf aan drie andere havenbranden eind 2014 en begin 2015, in Ohé en Laak, Roermond en Wessem. Voor de brand in Ohé en Laak zijn inmiddels twee mannen veroordeeld en een derde is vrijgesproken. In deze zaak dient nog een hoger beroep. (1Limburg.nl)