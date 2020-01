Stentec toont WinGPS 5 en nieuwe apps met AIS-koppelingen op Boot Holland 2020

Persbericht

Leeuwarden, Heeg – Van 7 t/m 11 februari kunt u Stentec weer vinden op de Boot Holland in de WTC Expo te Leeuwarden. U bent van harte welkom op de Stentec-stand (4003) in de Frankenhal. Onze adviseurs helpen u graag de beste navigatieoplossing te kiezen voor bij u aan boord. Ook kunt u een volledig pakket samenstellen en u laten informeren over onze software, AIS en andere nieuwe producten.

Nieuw: WinGPS Marine voor iPad en iPhone

Op veler verzoek van onze gebruikers, mogen wij met gepaste trots onze nieuwe app voor de iPad en iPhone aan u presenteren op de Boot Holland 2020. Deze app kunt u gratis downloaden in de App Store. Op de beurs demonstreren wij de nieuwste functies van de betaalde app, zoals AIS-koppeling en het plannen van routes. Deze betaalde app verwachten wij voor het seizoen uit te geven.

Nieuw: WinGPS Inland voor de beroepsvaart

Speciaal voor binnenvaartschippers heeft Stentec afgelopen jaar een nieuw professioneel navigatieprogramma uitgebracht: WinGPS Inland. Op de Boot Holland demonstreren wij deze nieuwe software en laten wij u onder andere zien hoe u vanuit WinGPS uw klasse A-transponder kunt programmeren en hoe u gemakkelijk de gratis iENC-kaarten kunt inladen.

WinGPS 5 2020

Tijdens deze thuiswedstrijd in Fryslân demonstreren wij de nieuwe 2020-editie van WinGPS 5 en, naast onze nieuwe iOS-app, onze populaire WinGPS Marine voor Android. Voorafgaand aan de Boot Holland zal WinGPS 5 2020 worden gereleased. Houd uw e-mail, onze website en social media in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

Digitale Waterkaarten 2020

Op dit moment zijn de populaire DKW 1800-kaarten en alle Imray-kaarten al in 2020-versie beschikbaar. Voor de Boot Holland verwachten wij de DKW Duitse Bocht en Duitse Oostzeekust ook in 2020-versie te hebben. De rest van de kaarten kunt u uiteraard ook bestellen. U ontvangt dan de 2019-versie en zodra de nieuwe kaarten beschikbaar zijn, krijgt u deze als gratis download. Door deze kaarten met Service Card-korting op de beurs al aan te schaffen, gaat u goed voorbereid het nieuwe vaarseizoen in.

Service Card 2020

Neem uw Service Card mee naar onze beursstand op Boot Holland om gebruik te kunnen maken van onze speciale beursacties!

Heeft u nog geen Service Card 2020? Wacht dan niet te lang, de Service Card is nog maar enkele weken beschikbaar. Met de Service Card heeft u de nieuwste versie van WinGPS 5 en kunt u van meerdere acties en kortingen gebruikmaken.

Sail Safety Services

Op vrijdag 7 februari is specialist Diederik Vogelsang namens Sail Safety Services te vinden bij onze stand op Boot Holland. Diederik is expert op het gebied van navigatiesoftware en- hardware en geeft regelmatig WinGPS-workshops aan beginners en gevorderde gebruikers, en kan u uitstekend adviseren over onder andere boordapparatuur en de diverse WinGPS-versies. Ook vragen over maritieme communicatie en veiligheid aan boord zal hij graag met u doornemen.

Meer informatie www.stentec.com