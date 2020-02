Boot Düsseldorf 2020 haalt met 3000 bezoekers meer dan in 2019 de 250.000 bezoekers

Persbericht

Düsseldorf – Met een bruisende start en een perfecte landing is boot Düsseldorf het nieuwe decennium binnengestormd. De bezoekers waren enthousiast over het veelzijdige programma en het aanbod van de meer dan 1.900 exposanten uit 71 landen in 17 beurshallen. De internationale watersport-community was lovend over de negen unieke dagen in Düsseldorf, die in het teken stonden van het uitwisselen van kennis en ideeën, succesvol zakendoen en gedeelde ervaringen.

Beursdirecteur Werner M. Dornscheidt: boot heeft grote uitstraling op de wereld

Beursdirecteur Werner M. Dornscheidt vat de succesvolle dagen van boot 2020 als volgt samen: “boot 2020 is ver over haar oorspronkelijke beurskarakter heen gegroeid. Het is een evenement met een hoog innovatief en economisch gehalte, en belichaamt eveneens de passie voor de watersport in een unieke omvang. De afgelopen beursdagen hebben getoond, welke enorme uitstraling boot op de wereld heeft.”

boot-projectleider Petros Michelidakis: alternatieve aandrijvingen staan centraal

Meer dan 250.000 watersportfans (2019: 247.000) uit 106 landen vonden de weg naar Düsseldorf voor een bezoek aan boot 2020. Bijna een kwart van hen kwam uit het buitenland. De top van de landenstatistiek wordt na Duitsland aangevoerd door Nederland, gevolgd door België, Groot-Brittanië, Zwitserland, Italië en Frankrijk. Van overzee staan de USA en Canada bovenaan. “Dit grote aandeel aan internationale bezoekers toont aan, dat we met het concept van boot goed op de toekomst hebben ingespeeld,” legt Petros Michelidakis, projectleider van boot Düsseldorf uit. Hij vult aan: “We hebben hier in Düsseldorf, in het hart van Noordrijn-Westfalen, zonder twijfel het belangrijkste platform voor de watersport gecreëerd. De afgelopen editie van boot Düsseldorf heeft duidelijk de grote innovatiekracht van de branche bewezen. Centraal stonden alternatieve aandrijvingen, botenbouw uit herbruikbare grondstoffen en internationale projecten voor de bescherming van de zeeën.”

BVWW-directeur Jürgen Tracht: mijlpaal voor het succes van de watersportbranche

Voor de watersportbranche is boot Düsseldorf 2020 dé mijlpaal voor succes. Jürgen Tracht, directeur van de Duitse vereniging voor de watersport (BVWW): “Aan het begin van het jaar moeten er zowel door consumenten als door het professionele watersportsegment beslissingen worden genomen. Het veelzijdige aanbod van boot biedt de vakmensen en watersportfans een zo groot mogelijke keuze. Nergens anders ter wereld is er een dergelijke bandbreedte aan zeiljachten en motorboten te vinden. Ook het beginnerssegment is op boot met ‘start boating’ en ‘start sailing’ uitstekend vertegenwoordigd.” Hij vervolgt: “Een succesvolle boot Düsseldorf is traditiegetrouw een sterke motor voor het komende watersportseizoen.”

Hoge tevredenheidsgraad onder de bezoekers

boot 2020 zorgde bij de bezoekers voor een tevredenheidsgraad van 96 procent. “De nieuwe, zeer heldere en duidelijke hallenindeling met de speciale routings voor de verschillende doelgroepen, was een succes. Met de ‘Power Walk’ door de hallen 1 tot en met 9 voor motorbootfans, de ‘Sailors Walk’ in de hallen 15 tot en met 17, de ‘Holiday Walk’ in de hallen 13 en 14, de ‘Divers Walk’ in de hallen 11 en 12 en de ‘Surfers Hotspot’ in hal 8a, konden de boot-fans hun individuele beursbezoek perfect plannen,” aldus een enthousiaste Petros Michelidakis.

Grote aanloop in de duikhallen 11 en 12

Tot de ‘winnaars’ van de nieuwe boot-layout behoren ook de aanbieders van duiktoebehoren, -reizen en -bestemmingen. In de hallen 11 en 12 heersten de beste voorwaarden voor duikfans. Meer dan 400 exposanten representeerden de internationale branche vrijwel volledig. Bij het duikbassin voor beginners en de duiktoren voor ervaren duikers was een grote toestroom. Nieuwe trends zoals het zogenaamde ‘Mermaiding’, oftewel het duiken als een zeemeermin, waren favoriet onder de bezoekers, net als het boeiende podiumprogramma met internationale sterren, waaronder Pierre-Yves Cousteau en de zee-activisten Emily Penn en Hannes Jaenicke.

Florian Brunner, lid van de beurs-adviesraad: “De beste boot sinds jaren!”

Voor de surfbranche is boot Düsseldorf 2020 na negen dagen zeer succesvol ten einde gegaan. In de sterk bezochte surfsporthal 8a hebben 93 exposanten uit 17 landen circa 100.000 surffans volop infotainment en geweldige events om aan deel te nemen geboden. Rond de 4.500 beginnende en ervaren surfers zijn geheel naar het motto ‘Make your Move’ op de spectaculaire THE WAVE by citywave ®, in de grote flatwaterpool of op de skimboardbaan in actie gekomen. Aankomende en ervaren board-artiesten hebben het golfsurfen, de SUP-actie en SUP-yoga, skim- en wakeboarding, futuristische foiling-varianten (boven het water zweven) en de comeback van het weer razend populaire windsurfen mee mogen maken. Het publiek kon genieten van spannende internationale kampioenschappen met de sterren van de scene en de bijbehorende prijsuitreikingen. Florian Brunner, CEO en partner van APM Marketing en lid van de beursadviesraad van boot Düsseldorf benadrukt: “Dit was de beste boot sinds jaren! Ik ben heel optimistisch over de toekomst. De comeback van het windsurfen is een trend die zal aanhouden.” Ook het oordeel van Francisco Goya, wereldkampioen windsurfen uit Maui, Hawaii, die op de stand van TPE Distribution stond, was heel positief en duidelijk: “De kwaliteit en kwantiteit van de bezoekers is geweldig. Ze zijn niet alleen gepassioneerd, maar ook zeer competent.” Karsten Krey, brandmanager van Liquid Force Germany, is blij met het verloop van boot 2020: “Ik sta sinds 40 jaar op boot, en kan zeggen: het heeft gegonsd! Wat voor het wakeboarden eerst Florida was, is nu de regio hier rondom Düsseldorf. boot is voor deze scene hét hoogtepunt van de winter!”

boot 2021 opent van 23 tot en met 31 januari haar poorten in Düsseldorf. De eerste boten en jachten zullen weer in december over de Rijn aankomen.

Meer informatie www.boot.de