Dit moet je weten over het botenspektakel Sail Amsterdam 2020

Amsterdam – Van ‘wanneer is Sail 2020?’ tot ‘hoeveel schepen worden dit keer verwacht in Amsterdam?’ Hier proberen we alle belangrijke vragen over Sail Amsterdam 2020 te beantwoorden.

Sail is een vijfjaarlijks botenspektakel in Amsterdam. Tijdens het nautische evenement komen miljoenen bezoekers naar de stad om binnenvarende en aangemeerde boten, afkomstig uit de hele wereld, te bewonderen. Tijdens Sail zijn er verder veel activiteiten in de stad. De eerste dag van het evenement staat altijd in het teken van de sail-in parade. Dat is een soort intocht: tijdens een 12 kilometer lange tocht varen de bezoekende schepen over het Noordzeekanaal naar Amsterdam, waarna ze in het IJ arriveren. Iedere avond wordt afgesloten met een avondshow. (Het Parool, www.sail.nl)