Meer uit zeiltraining halen dankzij data en sensoren

Scheveningen – Hoe kun je als zeiler het optimale uit je trainingen halen? Op die vraag probeert het Sailing Innovation Centre in samenwerking met TeamNL, verschillende bedrijven en meerdere universiteiten een antwoord te vinden. In allerlei projecten testen ze innovaties die coaches beter ondersteunen of zeilers beter maken. Constant zoeken ze bij het innovatiecentrum naar die ene procent verbetering. Een proces dat nooit stopt. Een van die projecten, is de Zeil Coach Cockpit dat al sinds 2012 loopt.

“Doel van dit project is om directere en completere feedback aan zeilers te geven. Dit doen we door meer data te verzamelen”, vertelt Inge de Zeeuw, projectleider bij het Sailing Innovation Centre op het kantoor in Scheveningen dat over de trainingswateren van de Nederlandse ploeg uitkijkt. (www.innovationorigins.com)