KNMC Zuiderzeewedstrijd 15-17 mei open voor alle motorbootbezitters

Leerdam – Al sinds 1928 organiseert de KNMC de Zuiderzeewedstrijd voor motorboten. Ook in 2020 mag iedereen die een motorboot bezit (mits het schip en de bemanning voldoen aan de richtlijnen) meedoen met het evenement. Dus ook niet-leden.

De Zuiderzeewedstrijd in 2020 wordt gehouden van 15 tot en met 17 mei. De vertrekhaven is Lelystad. Er wordt overnacht in Volendam en de aankomst is in Huizen.

Varen en navigeren

Tijdens deze wedstrijd worden de vaardig- en behendigheid van de deelnemers op de proef gesteld en vergeleken. Van het uitzetten van de vaarroute en het berekenen van de vaartijden en snelheden, maar ook hoe nauwkeurig men vaart en navigeert. Er zijn twee categorie├źn: gevorderden en beginners.

Ieder schip krijgt een gps-datalogger die constant de positie en snelheid opslaat. Op basis van deze gegevens wordt vastgesteld welk schip het meest accuraat heeft gevaren. Het schip met de minste strafpunten is de winnaar.

Op www.knmc.nl staan meer informatie en het inschrijfformulier. Inschrijven kan tot 1 april 2020. Deelname kost 80 euro per schip met twee personen.

