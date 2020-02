Lelystad – De groei van de waterplanten in de Veluwe Randmeren gaat in de zomer zo snel, dat er bijna niet meer tegen op is te maaien. Verdiepen van de meren zou de beste oplossing zijn, maar wellicht moeten de meren ook anders worden ingericht. Dat stelt Gastvrije Randmeren, de overkoepelende organisatie van zestien gemeenten. (Omroep Flevoland, www.gastvrijerandmeren.nl)