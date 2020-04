75-jarige SKS schrapt jubileumfeest en voorwedstrijden skûtsjesilen

Leeuwarden – Het jubileumfeest ter ere van het 75-jarig bestaan van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) gaat op zaterdag 4 juli niet door.

Het bestuur van SKS heeft besloten om de jubileumactiviteiten op die dag in Langweer wegens het coronavirus te schrappen. Zo krijgt ook de opening van de expositie rondom het 75-jarig bestaan van de SKS in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek een sober karakter. Ook wedstrijden met sponsoren van de SKS op 12 en 19 juni zijn geschrapt. (Leeuwarder Courant, www.skutsjesilen.nl)