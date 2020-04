Vakantie: yoga- en meditatie-zeilreis over de Waddenzee van 7 tot 11 september 2020 met schipper Ini Golbach

Persbericht

Enkhuizen – Ini Golbach is sinds 1989 zelfstandig schipper en kapitein op grote zeilschepen. Sinds 2009 huurt zij zelf regelmatig schepen in en organiseert haar eigen reizen. Regelmatig in het buitenland, in Nederland vaak naar de Wadden.

Aan het eind van de zomervakantie kun je nog even vier dagen (7 tm 11 september) helemaal uitwaaien en ontspannen als je mee gaat zeilen op de prachtige tjalk de “Stânfries” vanuit Makkum. Twee keer per dag vindt er onder professionele begeleiding een yoga- en meditatiesessie plaats, en schipper Ini Golbach begeleidt samen met haar maat Burger het verdere reilen en zeilen aan boord.

Zeil- of yoga-ervaring is niet nodig.

De groep is relatief klein (max. 8 deelnemers) en we leven met elkaar vier dagen op het schip en doen alle huishoudelijk en zeilwerkzaamheden als team. Ini verzorgt wel de boodschappen, zodat de deelnemers daar geen tijd aan hoeven te besteden, en het koken doen we met elkaar zoals het uitkomt.

Het programma staat niet vast, want we zijn afhankelijk van weer en wind. Als het enigszins kan, willen we een nacht op het Wad doorbrengen en droogvallen op een zandbank en de kans is ook groot, dat we in die 4 dagen minstens één eiland aanlopen.

De prijs met vroegboekkorting tot 1 juni 2020: 645,00 euro. Na deze datum 695,00 euro.

Meer informatie www.zeilenmetini.nl