Historische zeilschepen door corona in zwaar weer

Kampen – Historische zeilschepen van de bruine vloot liggen door de coronacrisis noodgedwongen aan de kade. Als de maatregelen worden verlengd, dreigt de helft van de vloot ten onder te gaan.

De vereniging voor de beroepschartervaart BBZ schetst een somber beeld. „Als deze maatregelen volgend jaar weer worden opgelegd, ben ik failliet.” De 22-jarige Luca Spano uit Kampen, een van de jongste schippers van de bruine vloot, is duidelijk: er moet gezeild worden om inkomsten te krijgen. „Of dit leidt tot faillissementen is nu nog de vraag”, zegt Paul van Ommen voorzichtig. Hij is directeur van BBZ, waarbij zo’n 200 schippers zijn aangesloten. „Ik zie het niet gebeuren dat er dit jaar nog op de oude manier gezeild wordt.” (Reformatorisch Dagblad, www.beroepschartervaart.nl)