Sail Amsterdam 2020 definitief van de baan, volgende Sail pas weer in 2025

Persbericht

Amsterdam, 22 april 2020 – SAIL Amsterdam 2020 gaat niet door. Daarmee respecteert en volgt SAIL de noodzakelijke maatregelen vanuit de bevoegde instanties. Met de nieuw aangekondigde maatregelen, inclusief een verbod op grote evenementen tot 1 september a.s., is het onmogelijk geworden om SAIL Amsterdam 2020 te organiseren. In zorgvuldige afstemming met de Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam, Provincie Noord-Holland en andere betrokken partners is de lastige beslissing genomen om SAIL pas weer te organiseren in 2025.

We bedanken iedereen die de afgelopen tijd zo hard heeft gewerkt aan de voorbereiding van #SAIL2020. “Met pijn in het hart zijn we gedwongen deze beslissing te nemen, waarvan we overtuigd zijn dat dit de enig juiste is”, aldus Arie Jan de Waard, voorzitter Stichting SAIL Amsterdam. “Aan alle liefhebbers die reikhalzend naar SAIL hebben uitgekeken, vragen we begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Dank aan alle Tall Ships, het varend erfgoed, schippers, bemanningen, sponsoren, partners, vrijwilligers en het SAIL-team voor al hun ongelofelijke inzet en betrokkenheid. Samen met de Gemeente Amsterdam gaan we hard aan het werk om SAIL in 2025 groots terug te laten keren. SAIL is dan één van de hoogtepunten in de viering van 750 jaar Amsterdam, als we bovendien 50 jaar én de 10e editie van SAIL vieren.”

UITSTEL NIET HAALBAAR

Uiteraard is intensief onderzocht of uitstel naar een tussenliggend jaar mogelijk is. Helaas bleek dat geen realistisch scenario: zo is op dit moment niet met zekerheid te zeggen dat een groots evenement als SAIL volgend jaar wél veilig en verantwoord georganiseerd kan worden. Bovendien varen de internationale Tall Ships volgens een jarenlang vastgestelde planning en zijn daarom niet automatisch beschikbaar op een ander moment. Ook wil SAIL graag een vrij toegankelijk evenement blijven. Daarbij is de steun van partners en het bedrijfsleven onontbeerlijk. Zij hebben begrijpelijkerwijs aangegeven de komende periode hun prioriteiten elders te moeten leggen, maar wel graag mee te willen bouwen aan de jubileumeditie in 2025.

ZORGVULDIGE AFHANDELING

De SAIL-organisatie zal de komende tijd alles in het werk stellen om zaken met alle betrokkenen zorgvuldig en correct af te handelen. Met alle particulieren en bedrijven die al arrangementen hebben afgenomen zal in de komende weken actief contact worden opgenomen. Zorgvuldige afhandeling van alle afspraken vergt tijd, we vragen alle betrokkenen om geduld en begrip voor deze uitzonderlijke overmachtssituatie. Voor vragen over boekingen is SAIL bereikbaar via hospitality@saileventpartners.nl.

Meer informatie www.sail.nl