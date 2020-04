Ook Hoorn heeft nu ’deelboten’: Jan Ficke zeilt in drie weken zeven keer met de J22

Hoorn – Een ’deelboot’. Voor wie graag wil zeilen, maar geen eigen boot kan of wil aanschaffen. Enkhuizen had hem al, Watersportvereniging Hoorn heeft nu ook definitief gekozen voor invoering van een Zeilpas. Van de twee zeilboten die hiervoor beschikbaar zijn, wordt al enthousiast gebruik gemaakt. Zo kreeg Jan Ficke hem op 2 april voor zijn zeventiende verjaardag en gaat hij zaterdagmiddag al voor de zevende keer zeilen met een van de J22s.

De twee polyester boten liggen blinkend-wit klaar in de Vluchthaven. Een kleine zeven meter lang, sportief, met een kleine kajuit, ’onzinkbaar’ en makkelijk te hanteren. Althans, voor wie de zeilkunst machtig is, maar zeilvaardigheid is een voorwaarde om een Zeilpas (voor 230 euro per jaar) te mogen aanschaffen. Net zoals het lidmaatschap van de WSV Hoorn een voorwaarde is. ,,We zijn geen verhuurbedrijf’’, benadrukt Jos van Kerckhoven, die lid is van de commissie die het ’proefdraaien’ met de Zeilpas vorig jaar begeleidde. (NHD, www.wsvh.nl)