America’s Cup uitdager Luna Rossa vervangt bemanning door elektrische lieren om aan COVID-beperkingen te voldoen

Cagliari (Sardinië, Italië) – Ondanks de corona lockdown in Italië gaat America’s Cup uitdager Luna Rossa in haar Sardijnse thuishaven zo goed en zo kwaad als het kan, door met de voorbereidingen op de America’s Cup in maart 2021 in Nieuw-Zeeland. Sinds tien dagen mogen ze het water weer op. Maar ‘social distancing’ is onmogelijk, wanneer men met tien man een foilende AC75 wil zeilen.

Zodoende heeft men nu zes leden van de bemanning vervangen door elektrische lieren. Het blijkt mogelijk om met vijf man toch alle krachten van de 23 meter lange vliegende monohull onder controle te houden en snelheden te halen van 40 tot 45 knopen. Luna Rossa schipper Max Sirena: “Natuurlijk varen we wel voorzichtiger zonder extra risico te nemen. Maar zo kunnen we toch nog een en ander testen…” (Nauticlink, www.americascup.com, Sail World)