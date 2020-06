Politie in Westland op zoek naar overlast bezorgende jongeren in racebootjes

‘s-Gravenzande – Waterwegen in het Westland werden afgelopen zondag gebruikt als een racebaan voor motorbootjes, zo blijkt uit een video van weblog VKMag. Zeker elf met jongeren afgeladen bootjes raasden onder meer langs de ’s-Gravenzandse woonwijk Dijckerwaal.

De politie doet onderzoek naar de ‘identiteit van de racende vaartuigen op de grens Naaldwijk-‘s-Gravenzande’, laten de teamchefs politieteam Westland op Twitter weten. ,,Dit is een bekend probleem”, laat een politiewoordvoerder desgevraagd weten. ,,We zetten daarom bij mooi weer extra hierop in en we hebben in het verleden al waarschuwingen en boetes gegeven. Dit levert onveilige situaties op.”

Op de Facebook-video van VKMag, die volgens het AD afgelopen zondag gemaakt is, is inmiddels al honderden keren gereageerd. Ook via WhatsApp worden de beelden, die vanuit een sloep gemaakt zijn, verspreid. Er zijn zeker elf bootjes met jongeren op te zien. De politie voert regelmatig controles uit op het water, onder meer naar de snelheid en de registratietekens. (AD)