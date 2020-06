Jachthaven Galamadammen blijft na faillissement hotel in gebruik, maar hotel heropent pas in 2021

Koudum (Frl) – Het Hotel Galamadammen in Koudum kan na een faillissement heropend worden, maar de eigenaar wacht daarmee tot april volgend jaar. Heropening met de huidige coronamaatregelen is niet opportuun.

Dat meldt curator Robert Verdonk. Het hotel werd net als de ruim tweehonderd ligplaatsen in de gelijknamige jachthaven geëxploiteerd door Horeca Merenzicht, dat in mei failliet werd verklaard. De eigenaar vroeg het faillissement zelf aan.

Het hotel had grote moeite om rond te komen sinds de uitbraak van de coronacrisis. Het moest dicht vanwege de maatregelen. Ook ging het de afgelopen jaren al matig. Er werkten op het moment van het faillissement 27 mensen bij het bedrijf. Het onroerend goed viel niet onder Horeca Merenzicht, maar onder een ander bedrijf van dezelfde eigenaar. Hij heeft een nieuwe vennootschap opgericht (Galama aan ’t Water) dat de activa van Horeca Merenzicht overneemt.

De ‘nieuwe’ eigenaar neemt ook de exploitatie van de ligplaatsen over. De huurders kunnen daar in ieder geval tot en met 27 augustus hun boot aanmeren. Daarna gaat de eigenaar nieuwe afspraken met hen maken over het huren van een ligplaats. Vermoedelijk wordt na de 27e aanmeren nog wel even gedoogd. (Leeuwarder Courant)