VS – Angela Madsen (60), een Amerikaanse paralympische atlete die eind april met haar roeiboot vanuit Los Angeles richting Hawaii vertrok, is overleden tijdens haar avontuur. Dat meldt haar vrouw Debra op de website van Madsens organisatie Row of Life. Madsen wilde de eerste paralympiër worden die in haar eentje de oceaan overstak met een roeiboot. (HLN, www.rowoflife.org)

