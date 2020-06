Stichting Waterrecreatie Steenwijkerland heeft kritiek op tariefverlaging Driewegsluis

Steenwijkerland – Het bestuur van de stichting Waterrecreatie Steenwijkerland maakt zich grote zorgen over het aanpassen van de tarieven voor een aanmeren bij Driewegsluis. De stichting noemt de verlaging ‘ongepast’.

‘U schaadt de voorzieningen voor de watersport en de bezoekersaantallen van havens in de omgeving, waaronder die in Oldemarkt, die tarieven hanteren conform een normaal kwaliteitsniveau’, schrijft de stichting in een brief aan de gemeenteraad. (Leeuwarder Courant, ‘ Tarieven voor aanmeren bij Driewegsluis gehalveerd’ – Leeuwarder Courant)