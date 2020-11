Een wandeling door een stil Vendée Globe-racedorp

Les Sables d’Olonne (F) – Helaas is het Vendée Globe-racedorp per vrijdag 30 oktober gesloten voor publiek. Dit vanwege de strenge coronamaatrdegelen die in Frankrijk gelden. Door deze beslissing kunnen fans niet langer meer de boten van dichtbij aanschouwen. Dat is niet alleen jammer voor het publiek, maar natuurlijk ook voor de 33 schippers.

Om de mensen thuis toch het gevoel te geven dat ze er een beetje bij zijn, heeft de Britse deelneemster Pip Hare besloten om in een driedelige serie het racedorp te laten zien. Dit doet zij samen met Paul Larsen. Ze wandelen langs de verschillende IMOCA’s en vertellen daarbij leuke en interessante informatie. (Zeilen, www.vendeeglobe.org)