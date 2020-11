Eigen loods voor 30-jarige Zeeuwse Hoogaars-stichting

VLISSINGEN – De Behoudsorganisatie Stichting Behoud Hoogaars bestaat dit jaar 30 jaar. In die tijd beheert en onderhoud ze in totaal acht schepen. Drie grote schepen en vijf wat kleinere historische boten. Schepen uit de Zeeuwse Delta, met hun eigen verhaal.

Na dertig jaar was de stichting draagkrachtig genoeg om, voor het onderhoud van de schepen, een eigen loods te laten bouwen. Achter de jachthaven De Schelde, in Vlissingen. De Loods is vanaf 3 november in gebruik genomen door de drie grote schepen. Na de onderhoudsbeurt van enkele maanden gaan ze het water weer in en worden hun plaatsen ingenomen door ander historische hoogaarzen. Het hele jaar door kan er dus gewerkt worden.

De Loods is een aanwinst voor Vlissingen en de Zeeuwse historische zeilvaart. Ze zal, na de coronacrisis, volgend jaar officieel geopend worden. Ze zal ook toegankelijk voor het publiek zijn. (De Faam, Stichting Behoud Hoogaars)