Eerste hybrideboot ‘Werkboot Geer’ uniek stuk op internationale bootveiling

Persbericht

Amsterdam – Een hybride werkboot ‘Geer’ door Waternet in het verleden (om)gebouwd ten behoeve van hun ambitieuze plan naar klimaatneutraal varen, is het pronkstuk op een internationale botenveiling. De boot is speciaal gebouwd om ervaring om te doen met elektrische varen, is zijn tijd ver vooruit en is nu beschikbaar voor marktpartijen. De veilingmeester verwacht dat de waternetboten de nodige belangstelling van zowel natte aannemers als transportbedrijven over water zal krijgen.

Veilingmeester Bolweg: ‘De Geer is een bijzonder werkboot omdat hij als een van de eerste werkboten dieselelektrische gemaakt is en ingezet werd voor het werk van Waternet. Waternet loopt voorop in de ontwikkelingen van groen varen en is zijn vloot in hoog tempo verder aan het volledig elektrische maken om zo volledig klimaatneutraal te zijn en een voorbeeldfunctie in de markt te zijn. Een partij die nu deze boot koopt kan deze direct inzetten voor commercieel gebruik en kennis opdoen met elektrisch varen zonder een grote investering te doen.’

Naast de Geer zijn er een robuust Inspectievaartuig van de Damen werf en een werkvlet van het Beenakker model in de veiling. Beide in goede staat voorzien van dieselmotoren. Omdat deze schepen niet meer in de klimaat neutrale vloot passen worden ze nu verkocht maar zijn zeker goed inzetbaar

Bootveiling.com heeft het afgelopen jaar ruim 300 boten afkomstig uit zakelijk en particulier bezit door middel van een online veiling mogen verkopen. De boten worden geveild omdat de eigenaren graag hun boot willen overdragen zodat er weer actief mee gevaren gaat worden door enthousiaste nieuwe gebruikers.

Donderdag 26 november van 9 tot 12 uur is er een kijkdag in Weesp, Nederland. Aanmelden is noodzakelijk in verband met het Corona virus op de website van bootveiling.com

Voor alle details kan je kijken op de website van bootveiling.com. De veiling is “as is where is” dus in de staat waarin de boot zich bevindt. De koper zal zelf moeten zorgen voor het ophalen na gunning.

Meer informatie www.bootveiling.com