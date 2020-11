Volendam – De gemeenteraad van Edam-Volendam is akkoord gegaan met de plannen om op het Slobbeland in Volendam een scheepswerf voor historische vissersschepen in te richten.

Dit sociale project zal niet alleen de toekomst van de historische botters en kwakken waarborgen maar ook werkervaring bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. (www.groot-waterland.nl)