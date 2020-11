Door averij geplaagde zeiler Jérémie Beyou maakt herstart in Vendée Globe

Les Sables d’Olonne – Vanmiddag heeft de populaire Franse zeiler Jérémie Beyou vanuit Les Sables een herstart gemaakt in de Vendée Globe. Na een opéénvolging van zaken die stuk gingen, onder meer door een botsing met een onbekend drijvend voorwerp, was hij afgelopen vrijdag weer teruggekeerd naar de haven van vertrek. Reglementair kunnen deelnemers tot tien dagen na de officiële start opnieuw starten.

Beyou heeft alle gerepareerde averij een uur lang samen met zijn walploeg getest, voordat hij om 17:10 uur met ruim negen dagen achterstand opnieuw solo over de startlijn zeilde. Zijn achterstand is bijna zo groot als de afstand van de start tot de evenaar, waarvan Alex Thomson niet meer ver verwijderd is. (Nauticlink, www.vendeeglobe.org)