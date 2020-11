‘Drijvende huisjes’ alsnog welkom in jachthaven Veluwemeer

Biddinghuizen (Dronten) – Resort Zuiderzee in Biddinghuizen mag alsnog achttien woonboten aanmeren in de jachthaven aan het Veluwemeer. De gemeente Dronten had de vergunning daarvoor in eerste instantie geweigerd, maar het vakantiepark maakte met succes bezwaar tegen die weigering.

Het college van B&W wilde de woonboten in eerste instantie niet toestaan, omdat men bang was dat de buitendijkse jachthaven op die manier langzaam verandert in een woongebied en dat de pleziervaart in het gedrang zou komen door de afname van ligplekken. (Omroep Flevoland)