Atlantic Dutchesses vrouwen roeien 5000 kilometer over de Atlantische Oceaan

Leeuwarden – Twee uren roeien, twee uren rust. Dag in, dag uit. Deze routine moeten Iris Noordzij uit Raerd en Melissa Vooren uit Goingarijp vanaf 12 december anderhalve maand zien vol te houden. Met twee andere dames doen ze mee aan de zwaarste roeiwedstrijd ter wereld, dwars over de Atlantische Oceaan. Nooit eerder wist een Nederlands vrouwenteam de monstertocht van 5000 kilometer af te leggen.

,,We willen de oversteek in 45 dagen volbrengen”, zegt Vooren vol overtuiging. Dat ze Kerst en de jaarwisseling op een sloep van negen meter zal moeten vieren, maakt haar niks uit. Ze kan niet wachten om het avontuur met haar team, de Atlantic Dutchesses, aan te gaan. ,,Onze boot komt nooit stil te liggen. We roeien in duo’s; de andere twee kunnen zich ondertussen opfrissen, slapen, navigeren of een reparatie uitvoeren. Hoewel finishen al een prestatie is, gaat het ons niet alleen om het meedoen. Wij willen winnen!” (Leeuwarder Courant, www.atlanticdutchesses.com, www.taliskerwhiskyatlanticchallenge.com)