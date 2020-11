Antibacteriële Neptune matrassen beschermen tegen bacteriën, schimmels en virussen

Persbericht

Zwaagdijk-Oost – Het is volop herfst en uw boot ligt waarschijnlijk al weer even op het droge. Hoewel het nieuwe vaarseizoen nog ver weg lijkt, kunt u wel vast nadenken over wat u deze winter aan boord wilt aanpakken. Misschien niet het eerste waar u aan denkt, maar rits de tijk van uw matrassen eens open. Grote kans dat u schimmel aantreft. Zelfs wanneer er niet direct schimmel te zien is, zijn er bijna altijd schimmels en bacteriën aanwezig. Tijd voor nieuwe matrassen? Neptune levert op maat gemaakte matrassen voorzien van antibacteriële matraskernen en antibacteriële matrastijk.

Zonder dat u het doorheeft, verliest u elke nacht ongemerkt veel transpiratievocht en andere afvalstoffen die door het ontbreken van ventilatie onder matrassen schimmelvorming in de matraskernen kan veroorzaken. Behalve onhygiënisch ook ongezond: schimmels zijn de oorzaak van veel verborgen klachten zoals een loopneus, tranende ogen en luchtwegirritaties.

Neptune levert op maat gemaakte bootmatrassen in verschillende kwaliteiten die in combinatie met onze gepatenteerde lattenbodemsystemen – essentieel voor ventilatie onder de matras – zorgen voor een gezonde en comfortabele slaapplaats aan boord van uw jacht.

Onze matrassen zijn voorzien van Neptune antibacteriële matrastijk. Voor optimale bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen verwerkt Neptune nano zilver in alle matrastijk. De milieuvriendelijke behandeling van de tijk met colloïdaal zilver, ook wel bekend als zilverwater, doodt ongewenste indringers en vermindert de verspreiding van bacteriën en het ontstaan van schimmels op de lange termijn.

Neptune werkt ook met Pantera Nautic™ comfortschuim en Vita Talalay® Latex Superior™. Het brandvertragende Pantera Nautic™ is een premium comfortschuim dat antibacterieel behandeld is en daardoor niet gevoelig voor schimmels en zelfs huisstofmijt-resistent is. Ideaal voor mensen met allergieën. Vita Talalay® Latex Superior™ is een duurzame, superieure latex die door de open celstructuur op natuurlijke wijze optimale ventilatie en vochtregulatie biedt waardoor schimmels en bacteriën geen kans krijgen.

Wist u dat u ongeveer 30% van uw tijd aan boord slapend doorbrengt? Wij van Neptune vinden dat te veel om enig ongemak te ervaren. Onze slaapsystemen zijn speciaal ontwikkeld om optimaal comfort en ondersteuning te bieden en vervaardigd van de meest duurzame materialen.

U bent van harte welkom om onze verschillende matraskwaliteiten en slaapsystemen uit te proberen in ons Experience Centre in Zwaagdijk-Oost. Vanzelfsprekend houden we ons strikt aan de corona richtlijnen van het RIVM.

Meer informatie www.neptune.nl