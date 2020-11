Tweede plaats Vendée Globe LinkedOut getroffen door spontaan gebroken foil

Les Sables d’Olonne (F) – De linker foil van de boot LinkedOut van Thomas Ruyant is in de Vendée Globe afgelopen nacht totaal onklaar geraakt. Zonder enige schok lijkt de hydrofoil spontaan bezweken aan de grote krachten die het de eerste tien dagen van de race te verduren heeft gehad.

Het profiel is dusdanig gebarsten, dat de Franse zeiler vandaag samen met het walteam beslist of hij het hulpmiddel zal afzagen of niet. De kast van de foil lijkt onbeschadigd en de boot maakt geen water. “Met een ruime koers van 120 graden, liep ik zo’n 20 knopen, toen ik een hard geluid hoorde. Ik had geen flauw idee wat er gebeurde. Met een lamp zag ik snel dat de foil op verschillende plaatsen gebarsten was. Gelukkig kon ik ‘m nog wel in z’n geheel binnen halen. De structuur is totaal ontzet. Ik kan hem niet meer gebruiken’, aldus Ruyant, die op het moment van het gebeuren op de tweede plaats lag.

Het is het tweede serieuze averijprobleem van het materiaal dat toch niet bestand lijkt tegen de grotere krachten ten gevolge van de hoge snelheden, die de foils mogelijk maken. De Engelsman Alex Thomson – destijds op kop – heeft de afgelopen dagen de gebarsten structuur van zijn romp moeten verstevigen. (Nauticlink, Vendée Globe)