WILLEMSTAD – De Haringvlietbrug moet minder vaak open, zodat het verkeer op de A29 beter doorstroomt. Daar zijn alle partijen in de Moerdijkse gemeenteraad het wel over eens, in navolging van hun collega’s in Hoeksche Waard, Steenbergen, Roosendaal en Bergen op Zoom. Maar daarvan mag de pleziervaart niet de dupe worden. (BN/deStem)