KNMI verwacht voor zondag zware tot zeer zware windstoten in storm Ciara en ‘Zeilen’ geeft tips om stormschade aan boten te voorkomen

De Bilt – Zondag krijgt het hele land in de loop van de dag te maken met zware windstoten van 75-100 km/u. Dit begint aan het einde van zondagochtend in het noordwesten en breidt zich geleidelijk uit over het westen en zuidwesten. In de middag volgt de rest van het land. In het oosten beginnen de zware windstoten als laatste. De wind waait uit het zuidwesten.

In de tweede helft van de middag neemt de wind verder toe en is er kans op zeer zware windstoten van 100-120 km/u. Dit gebeurt in het noordwesten in de tweede helft van zondagmiddag, in het westen en zuidwesten in de eerste helft van zondagavond en de rest van het land volgt daarna. De wind draait in de avond naar west. Het tijdschrijft Zeilen heeft de nodige voorzorgsmaatregelen op een rij gezet. (KNMI, Zeilen, Windverwachting)