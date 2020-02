Urk – De verwachte storm van zondag zorgt voor extra inzet van de havendienst. Havenmeesters controleren of schepen goed vastliggen, zeilen correct bevestigd zijn en er geen kans is op rondvliegend materiaal als de wind aanwakkert. Het KNMI verwacht dat het IJsselmeergebied zondagavond te maken krijgt met stevige buien en zeer zware windstoten tot 120 kilometer per uur. (Urkerland)