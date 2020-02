Dubbele pech voor Deventer havenmeester: noodbrug kapot en waadpak lek

Deventer – Het is improviseren geblazen bij de Deventer jachthaven langs de IJssel. De noodbrug over het hoge water is door de storm weggeblazen. En nu blijkt het alternatieve waadpak van de havenmeester ook nog eens lek. Vorige week vrijdag werd de noodbrug tussen de jachthaven en de parkeerplaats aan de IJsseldijk voltooid. Door het hoge IJsselwater was de jachthaven niet meer met droge voeten bereikbaar.

Maar amper twee etmalen later vlogen de metalen en houten onderdelen door de lucht. “Ik zag het zondagavond toevallig gebeuren via de camera”, zegt havenmeester Max Hendriks, die op een schip in de jachthaven woont. “Alles schoot los en in het water.” (RTVOost)