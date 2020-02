Onduidelijk wie betaalt voor opruimen gezichtsbepalend wrak van driemaster Elizabeth Smit aan de haveningang van Muiden

MUIDEN – De gemeente Gooise Meren moet de last onder bestuursdwang, die zij op 10 december oplegde aan schipper Pam van Lohuizen, zes weken opschorten. Dat heeft de bestuursrechter in Utrecht gisteren bepaald.

Van Lohuizen, -voor intimi De Viking- had voor 1 februari een zevental wrakken, onder meer de overblijfselen van de driemaster Elizabeth Smit (gelegen bij de monding van de vecht in de haven bij Muiden) op moeten ruimen. Als dat niet voor die tijd gebeurde, zou de gemeente zelf de rotzooi opruimen op kosten van Van Lohuizen. Maar de schipper zag dat niet zitten en meldde zich voor het verstrijken van de datum bij de bestuursrechter in Utrecht. (bussumsnieuws.nl)