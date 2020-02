Genomineerden HISWA ‘Hebbeding’ en Product van het jaar 2020 bekend gemaakt

Persbericht

Amsterdam – Voor de laatste ontwikkelingen en innovaties op watersportgebied is een bezoek aan HISWA Amsterdam Boat Show 2020 een must. Vele nieuwe boten en producten zijn er te bewonderen, waaronder verschillende Nederlandse- en wereldprimeurs. In aanloop naar HISWA 2020 zijn door de onafhankelijke vakjury’s de genomineerden voor het Product van het jaar én de ‘musthaves’ voor op het water, de HISWA Hebbeding bekendgemaakt. De genomineerde producten voor Hebbeding 2020 en Product van het Jaar zijn van woensdag 11 t/m zondag 15 maart in HISWA Future te bewonderen.

HISWA Hebbeding Vak- en Publieksprijs

Belangrijke jurycriteria voor selectie zijn: toepasbaarheid, innovativiteit en een prijsniveau dat past bij een ‘Hebbeding’. Daarnaast moet het product ten tijde van HISWA 2020 op de markt verkrijgbaar zijn. Naast de Hebbeding Vakprijs wordt tijdens de opening van HISWA Amsterdam Boat Show op 11 maart ook de Hebbeding Publieksprijs uitgereikt. Consumenten kunnen vanaf nu hun stem uitbrengen op hun favoriete product op www.hiswarai.nl/hebbeding. Stemmen kan tot en met 9 maart 2020.

Genomineerde producten zijn:

YachtGrabber: houvast aan boord met deze sterke zuignap met royaal handvat die ook nog eens blijft drijven.

CamBoat: hou je boot op afstand in de gaten met deze beveiligingscamera en -app.

Boek ‘De Warnow’: een meeslepende reconstructie van ‘De Warnow’ door Hans Steketee.

Zwembroek van RAKE: een short met een 100% waterdichte broekzak.

Reboon PowerPads: bevestig voorwerpen zonder lijm of gereedschap.

Leatherman Free T4: een gereedschapskist in zakformaat die supersoepel opent en sluit.

HISWA Product van het Jaar

Naast HISWA’s Hebbeding wordt tijdens de opening op 11 maart as, ook de award uitgereikt voor HISWA Product van het Jaar. Het Product van het Jaar is een juryprijs. De jury beoordeelde de inzendingen op criteria als onderscheidend karakter, prijsniveau, innovatie en de toepasbaarheid van het product.

Genomineerde producten zijn:

Seadrive Electric POD: een modulaire en flexibele elektrische aandrijflijnoplossing.

NEX flying sail furler: makkelijker en veiliger in- en uitrollen van gennakers met dit rolsysteem.

Cortex V1 Marifoon AIS transponder: een geavanceerde marifoon mét AIS en ankerwacht.

Spinlock 6D reddingsvest: het reddingsvest met quick-release voor de lifeline.

D-handrail: makkelijk (tijdelijk) te monteren instapsteun voor op de steiger.

HISWA Future

Bij HISWA Future kun je de genomineerden voor de HISWA Hebbeding alsook het Product van het Jaar bekijken. Verder is in dit paviljoen aandacht voor elektrisch varen, zijn er twee Solar boten aanwezig alsook wordt er aandacht besteed aan zonne-energie. Zo is onder andere Besla aanwezig met hun Elektrosloep Besla 715 en is 10XL van de partij met hun 6-meter lange 3D-geprinte boot, ontworpen vanuit een circulaire gedachte.

Meer primeurs

In de categorie wereldprimeurs: Antaris showt de Antaris X. Enkhuizen Sloep lanceert de Evolution 6 en Bootcenter Wilnis brengt Nappassion. In de categorie Nederlandse primeurs: Saffier presenteert de Saffier SE Leisure, Domani Yachts komt met de Chaseboat E32, Alumax brengt TheNext electro en USafe presenteert een op afstand bestuurbare reddingsboei.

Meer informatie HISWA Hebbeding en HISWA Product van het Jaar 2020