Nederlanders Lilian de Geus en Kiran Baldoe veroveren wereldtitels windsurfen 2020

SORRENTO (Australië) – Bij het WK RS:X-windsurfen in Sorrento (AUS) is de strijd om het Olympisch ticket tussen Kiran Baldoe en Dorian van Rijsselberghe beslecht. Na een zenuwslopende medalrace prolongeert Badloe zijn wereldtitel en wint daarmee de nationale selectiestrijd van tweevoudig Olympisch kampioen Van Rijsselberghe. Voor Badloe was het zaak om bij de top 5 te eindigen om zich te verzekeren van het Olympisch startbewijs. Van Rijsselberghe wint de medalrace, Badloe finisht 5e. Met slechts 2 punten verschil is de wereldtitel en daarmee het Olympisch startbewijs voor Badloe. Van Rijsselberghe pakt het zilver.

Lilian de Geus heeft bij het WK RS:X de wereldtitel heroverd. Ze ging de race met een flinke voorsprong in en was voorafgaand aan de race al zeker van een podiumplek, maar moest wel zorgen dat de Israëlische Noy Drihan en Franse Charline Picon op genoeg punten achter haar bleven. Als vierde verscheen De Geus over de finishlijn. Ruim voldoende om de wereldtitel te heroveren. (Worlds 2020)