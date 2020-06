Dominic Bakker bedacht een mannenarmband van zeiltouw

Amsterdam – Zeezeiler Dominic Bakker bond eens een zeiltouwtje met een knoopje om als armband. Het touwtje groeide uit tot een populaire armband voor mannen.

Om zich te beschermen tegen de verdrinkingsdood, lieten zeezeilers vroeger een varken en een kip op hun voeten tatoeëren. Wanneer het schip zonk, verdronk de hele bemanning, maar kippen en varkens overleefden. Zij zaten in een houten kratje, bleven drijven, en spoelden een paar dagen later aan. Alsof ze over zee konden ‘lopen’.

“Daarom verkopen wij onze armbanden altijd in een houten doosje”, zegt Dominic Bakker (36) plechtig nadat hij het verhaal achter de naam van zijn armbandenmerk Pig & Hen uit de doeken heeft gedaan. Die armbanden begonnen namelijk ook bij een zeezeiler: Bakker zelf. Zo’n tien jaar geleden liet hij zich geregeld inhuren als bemanningslid voor zeilwedstrijden over de hele wereld. Hij werkte daarnaast als freelance onlinemarketeer voor de Lijnenspecialist, een touwenwinkel voor de watersport. (Trouw, www.pigandhen.nl)