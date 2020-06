Jongen in Zwaanshoek valt uit rubberboot en raakt schroef

Zwaanshoek (NH) – Een jongen is maandagmiddag gewond geraakt toen hij uit een boot viel en geraakt werd door de schroef van de boot in Zwaanshoek. Het ongeluk gebeurde op de Ringvaart, ter hoogte van Hillegommerdijk. Het slachtoffer is, per ambulance, naar het ziekenhuis gebracht.

De jongen was met nog twee anderen in het rubberbootje aan het varen, toen hij uit het bootje viel en geraakt werd door de schroef van de buitenboordmotor. Een van de ouders, die met een ander vaartuig achter het bootje voer, is in het water gesprongen en heeft het kind aan wal gebracht. (NHD)