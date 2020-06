Alweer een mooie America’s Cup video van de AC75 van het Luna Rossa Prada Pirelli Team

Cagliari (Sardinië, Italië) – Ze weten nog niet hoe, en wanneer ze naar Nieuw-Zeeland kunnen om te trainen voor de volgende America’s Cup – Nieuw-Zeeland houdt vanwege de corona-pandemie de grenzen nog gesloten voor buitenlanders, zelfs voor deelnemers aan hun America’s Cup – maar het Italiaanse Luna Rossa Prada Pirelli Team weet wel, hoe ze het best in de picture kunnen blijven… Met nieuwe bijzondere opnamen van hun vliegende AC75 monohull!

De America’s Cup moet in maart 2021 plaatsvinden in Auckland. Maar de drie of vier Amerikaanse, Engelse en Italiaanse uitdagers (als Denis Conner terug zou keren) verkeren nog steeds in onzekerheid vanaf wanneer ze kunnen trainen op het wedstrijdwater. (Nauticlink, Ouest-France, www.lunarossachallenge.com, www.americascup.com)