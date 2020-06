Reddingboot Elburg verwacht door corona drukke zomer: ‘Kopen ze bootjes voor een paar honderd euro’

Elburg – Moest de KNRM Elburg de afgelopen tijd al een paar keer uitrukken voor bootjes met mankementen, zal in de zomer nog een stuk vaker voorkomen. Door het coronavirus zullen er een stuk meer tweedehands schepen verkocht worden, voorspelt schipper Arjen de Gunst. Mét de bijbehorende mankementen.

Met een pas gekochte boot gingen twee mannen van in de dertig woensdagmiddag het water bij Elburg op. Nog geen driehonderd meter verder lagen ze alweer stil: de motor was ermee gekapt. En die was ook niet meer aan de praat te krijgen. „De boot was helemaal afgedreven, we hebben de boot weer naar de trailerhelling gebracht”, vertelt De Gunst. (deStentor)