Traditionele zeilvloot verzamelt zich morgen 9 juni massaal bij Pampus voor financiële steun vanwege coronamaatregelen

Pampus (Muiden) – De 175 historische schepen die dinsdag bij elkaar komen om hun noodkreet te laten horen voor financiële steun verzamelen bij het eiland Pampus vlakbij Amsterdam. De schippers willen spreekwoordelijk voor Pampus gaan liggen om duidelijk te maken aan de regering dat ook hun sector keihard wordt geraakt door de coronacrisis. Bezoekers worden opgeroepen om niet te komen. Het doel is beslist niet om er een happening van te maken.

Schipper Daan Delforterie is een van de schippers die met zijn schip De Grote Beer uit Harlingen naar Pampus vaart. Het belooft een prachtig schouwspel te worden met al die historische schepen bij Pampus, verwacht Delforterie. “We willen met elkaar onze passie laten zien voor de chartervaart. Ik heb hier heel erg naar uitgekeken. We hebben de dagen echt afgeteld…”

Het wordt dus een volle bedoening bij het eilandje dat zo’n 3 hectare groot is. Organisator Pouwel Slurink: “We willen laten zien hoe mooi de schepen zijn. En we willen Den Haag vragen met maatwerk te komen. Help ons uit de crisis.” Via een livestream kan iedereen live meekijken met de manifestatie. (Omrop Fryslan, Livestream Hollandse Zeilvloot, AvroTros)