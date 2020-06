Nieuw NMT collectief superjachtbouwers neemt naam Holland Yachting Group over van HISWA-RECRON

Persbericht

Rotterdam – Het collectief van superjachtbouwers en toeleveranciers gaat binnen NMT verder onder de reeds bekende naam Holland Yachting Group. NMT en HISWA-RECRON hebben op 4 juni een akkoord bereikt over de overname van de naam Holland Yachting Group en de slogan Think Yachts, Think Holland. Beide brancheorganisaties zijn het er unaniem over eens dat het zonde zou zijn om de reputatie en de naamsbekendheid die in 50 jaar is opgebouwd, verloren te laten gaan.

De 29 leden van NMT’s Superjachtbouw-collectief zijn zeer content met de overname van de naam en slogan. “Dit biedt prachtige kansen om ons vanaf september met een vertrouwde naam en vernieuwd elan aan de internationale superjachtbouw industrie te presenteren”, aldus HYG-voorzitter en directeur van Esthec, Marcel van der Spek.

De komende maanden worden gebruikt voor het uitwerken van een vernieuwde marketingstrategie en programma voor de komende jaren. Bovendien worden ook de website en andere communicatiemiddelen vernieuwd. Dit alles wordt in september gepresenteerd aan alle leden en de internationale vakpers.

Nederlands maritiem belang staat voorop

De Holland Yachting Group heeft de afgelopen 50 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt onder de vlag van HISWA-RECRON. De Nederlandse superjachtbouw industrie staat wereldwijd synoniem voor kwaliteit, vakmanschap en innovatief vermogen. “Ik ben trots op wat we in al die jaren samen met de leden hebben bereikt”, aldus Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON. Onder de vlag van NMT streeft de Holland Yachting Group dezelfde kwaliteit na. Via talloze handelsmissies en beurdeelnames promoot NMT al vele jaren de Nederlandse maritieme maakindustrie in het buitenland. Roel de Graaf, directeur van NMT: “De reputatie van de Holland Yachting Group gaat ons helpen om dat ook voor de Nederlandse superjachtbouw te doen. We zijn tevreden over hoe de overgang nu constructief is afgewikkeld en de reeds bestaande samenwerking kan worden gecontinueerd.”

Meer informatie www.maritimetechnology.nl en www.yachtsholland.com