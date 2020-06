Drijvende aanlegsteiger vormt de waterpoort tot ‘koepelstadje’ Oudenbosch

OUDENBOSCH (Halderberge) – Een drijvende aanlegsteiger van minstens anderhalve meter breed. Hoe coronaproof wil je het hebben? De jachthaven in Oudenbosch is sinds vorige week zo’n drijvende opstapplaats rijker. Een stukje extra comfort voor de watersporters in de hoop dat ze de ‘waterpoort naar Klein-Rome’ tussen Etten-Leur en Roosendaal weer weten te vinden.

Want het was de voorbije maanden net even te stil op de 100 ligplaatsen in de haven van de Koepelstad. Jachthavenmeester Jan Lodder (65) haalt er de tabellen bij. ,,Vorige week hadden we 250 procent minder passanten dan normaal. Je zou verwachten dat botenbezitters makkelijker het water op gaan en zo op ‘hun eigen eilandje’ makkelijk afstand kunnen houden. Niets is minder waar.‘’

Lodder rekent op een inhaalslag, nu veel meer Nederlanders in eigen land gaan recreëren. De nieuwe aanlegsteiger is daarbij een belangrijk middel. (BN/deStem)