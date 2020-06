RAI Amsterdam stopt na 65 jaar definitief met watersporttentoonstelling HISWA

Persbericht

Amsterdam – RAI Amsterdam stopt met HISWA Amsterdam Boat Show. Aanleiding voor dit besluit zijn de veranderingen in de markt en de vraag van deelnemende exposanten naar één sterk watersportevenement in Nederland. In maart dit jaar vond de 65ste editie en daarmee de laatste HISWA Amsterdam Boat Show plaats. Met pijn in het hart neemt RAI Amsterdam afscheid van dit iconische evenement voor de watersport.

Bye, bye RAI HISWA…. In 1958 ging de HISWA hier nog een hoopvolle toekomst tegemoet

Het besluit om met de HISWA te stoppen komt voort uit de sterk veranderde watersportwereld. Het bootbezit is afgenomen, een trend waarvan verwacht wordt dat deze de komende jaren doorzet. Dit leidde de afgelopen jaren tot veranderingen in het aanbod op de beurs en dalende bezoekersaantallen. Een andere reden is de vraag van deelnemende exposanten. Bijna 50% van de exposanten neemt deel aan zowel HISWA Amsterdam Boat Show als HISWA te Water. Velen hebben aangegeven dat dit een te grote marketinginvestering is.

Met het beëindigen van HISWA Amsterdam Boat Show wordt ruimte geboden aan HISWA te WATER in Lelystad, georganiseerd door HMM Exhibitions. Merkeigenaar van de beurzen Vereniging HISWA-RECRON steunt deze beslissing in het belang van de watersportbranche.

Als RAI Amsterdam bedanken we alle watersportbedrijven en watersporters die de beurs bezochten. Dankzij hen was de HISWA Amsterdam Boat Show in al die jaren de start van het watersportseizoen.

Meer informatie www.rai.nl en www.hiswarai.nl