Kampenaar maakt van scheepskerkhof weer bruisende jachthaven

KAMPEN – Gezonken boten, begroeide paden, drijvende motorolie. Jachthaven Seveningen leek in de zomer van 2019 meer op een vervallen scheepskerkhof dan op een bloeiende jachthaven. De laatste havenmeester was een halfjaar daarvoor gestopt. Kampenaar Hans Sneelooper ontdekte de haven, sloeg aan het opruimen en beheert nu een herboren jachthaven. “Als je alle problemen één voor één oplost, zijn er uiteindelijk geen problemen meer.”

Twee eenden scheren over het water van de jachthaven. Ze hebben er op deze morgen alle ruimte voor. Het is rustig in Jachthaven Seveningen. Aan de steiger wachten boten totdat zij weer uit mogen varen. De mensen die hun schip schoonmaken of opknappen, zijn op een hand te tellen. Drie jongens wieden het opschoten onkruid op het pad langs het water. De havenmeester kijkt tevreden over het glinsterende water. De zon schijnt op zijn gezicht. (Brugnieuws)