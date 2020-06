In Kampen gestolen sloep duikt op in Friesland, drie verdachten opgepakt voor grootschalige diefstal

Kampen, Den Bosch – Een sloep die begin april in Kampen werd gestolen, is recent opgedoken in Friesland. De politie kon vervolgens drie verdachten aanhouden in het onderzoek dat zich richt op de diefstal van nog eens acht sloepen. Die hebben een totale waarde van zo’n 300.000 euro.

De drie verdachten werden woensdag aangehouden in Den Bosch. Het gaat om een 60-jarige man uit Oss, een 53-jarige man en een 16-jarige jongen uit Den Bosch. Zij zitten vast en worden verhoord. De recherche sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Op meerdere plaatsen in Nederland werden doorzoekingen verricht. Daarbij werden behalve de sloep ook twee personenauto’s in beslag genomen.

De Kamper sloep werd op 5 april gestolen. In een uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht werd daar aandacht aan besteed. Het leidde tot veel tips en meerdere aangiftes, laat de politie vandaag weten. Hierdoor kwam de politie de verdachten op het spoor. De sloepen werden de afgelopen maanden gestolen in Overijssel, Friesland, Zuid- en Noord-Holland en Utrecht. (deStentor)