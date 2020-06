Zomp ‘De Vriendschap’ vaart weer over de Regge

ENTER – De Enterse zomp De Vriendschap gooit woensdag 1 juli weer haar trossen los. Na maanden ‘op het droge’ vaart ze weer vanaf scheepswerf De Waarf in Enter.

De Vriendschap is, na haar jaarlijkse onderhoudsbeurt, helemaal klaar voor de vaartochten. De zomp was al vaarklaar vóór coronatijd, want vanaf medio maart lagen alle activiteiten op de scheepswerf stil. Maar nu mogen de schuiten de Regge weer op. De boot kan ook gehuurd worden, maar ook dan geldt: voorlopig voor een beperkt aantal mensen.

Het bestuur heeft in samenspraak met vrijwilligers een uitgebreid protocol opgesteld. Zo volgen de bezoekers een vaste looproute en komen de passagiers na de stuurman en voor de kapitein aan boord. Na iedere vaart wordt de boot ontsmet.

Opstapplaats in Enter is De Waarf. Een prachtige locatie. Het gebouw is opgezet in Saksische stijl en helemaal ingepast in de omgeving. In de werkplaats worden zompen gebouwd en onderhouden. Voor de werf ligt een hellingbaan, waarmee de boten met een lorrie te water kunnen worden gelaten. (Twente FM, www.entersezomp.nl)