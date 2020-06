Onderzeeër en stuntvaartuig Seabreacher Z in een online veiling via Schipveiling en De Valk!

Persbericht

Driebergen – Een mooie kans om een uniek waterspeeltje te bemachtigen voor echte daredevils. De ‘Z’ is de nieuwste uitvoering van de Seabreacher en als enige in staat om 360 graden te draaien over het water. De online veiling start op 14 juli en sluit zijn virtuele deuren op 21 juli 2020. Er zijn 3 kijkdagen gepland om dit beestje te bezichtigen; op 20 juni, 7 en 18 juli.

Seabreacher Z, een ultiem stuk techniek om plezier te hebben op het water. Duik en spring als een dolfijn, draai 360 graden onder water, het kan allemaal met dit bijzondere vaartuig. Door de intrekbare snorkel zitten bestuurder en passagier droog. Aangedreven door de betrouwbare 300 pk Rotax jet motor kunnen ‘boven’ water snelheden tot 55 knopen worden gehaald. Dit model is ook nog erg nieuw, bouwjaar is 2018.

Kijkdagen

Op de volgende dagen is het mogelijk de Seabreacher te bekijken;

– Zaterdag 20 juni van 10:00 tot 14:00

– Dinsdag 7 juli van 10:00 tot 14:00

– Zaterdag 18 juli 2020 van 10:00 tot 14:00

Adres: ‘t Breukelveense Meentje 6a, 1231 LM te Loosdrecht.

Bieden

De veiling sluit zijn virtuele deuren op 21 juli 2020 om 19:30 uur.

Meer informatie SchipVeiling.nl, De Valk Yacht Brokers en www.bva-auctions.com